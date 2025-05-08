Ватикан, 8 мая, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане днём 8 мая пошёл чёрный дым.

Lavinia Fontana/Global Look Press

Сигнал обозначает, что и в нынешнем (втором) туре голосования кардиналы не избрали нового главу Католической церкви.

Конклав начался 7 мая. После торжественной мессы кардиналы собрались в Сикстинской капелле, двери которой закрылись. В этот день был проведён один тур голосования.

Далее 133 кардинала Католической церкви будут голосовать до четырёх раз в день. Сигналом об избрании папы станет белый дым.

Как передавало ИА Регнум, папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.

По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а один из наиболее вероятных преемников Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. В числе основных кандидатов также упоминаются филиппинский кардинал Луис Антонио Гокима Тагле, президент конференции епископов Италии кардинал Маттео Дзуппи, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла и французский кардинал Жан-Марк Авелин.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что два основных кандидата, Паролин и Дзуппи, хорошо относятся к России и в случае своего избрания будут в этом вопросе продолжать линию Франциска.