Минск, 8 мая, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Исчезновение картофеля с белорусских прилавков связано с наращиванием его экспорта на российский рынок. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии нового Международного выставочного центра в Минске.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Граждане хотят покупать отечественную продукцию по низким ценам, а производители, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже. Чтобы и зарплата была, удобрения купить, посеять быстрее. И так вышло, что в России цены на тот же картофель оказались в несколько раз выше, чем в Беларуси. Поэтому производители ориентировались на российский рынок», — приводит пресс-служба слова белорусского лидера.

При этом Лукашенко выразил уверенность, что сложившаяся ситуация носит временный характер.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов попросил, чтобы Минэкономразвития ввело госрегулирование цен на картофель. Парламентарий уточнил, что в 2024 году этот продукт стал самым подорожавшим среди продовольственных товаров.

Вскоре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила временно снизить стандарты на картофель в стране, чтобы увеличить объем картофеля в магазинах и сделать его дешевле для покупателей. Однако председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил, что из-за снижения требований к закупаемому картофелю для его удешевления покупатели не приобретут значительные объемы этой продукции и торговым сетям придется списывать их за свой счет.