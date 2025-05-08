Москва, 8 мая, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8 мая прибыл в Москву.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко в апреле отмечал, что не может не приехать на парад Победы в Москву.

Ранее президенты России и Белоруссии проводили переговоры 29 апреля в Волгограде. Обсуждались, в том числе, двусторонние отношения. Кроме того, Путин и Лукашенко приняли участие в международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» и посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Большинство лидеров уже прибыли в Москву. В частности, Путин уже провёл переговоры с председателем КНР, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Кубы и рядом других руководителей.

В большом Кремлевском дворце состоится приём в честь глав иностранных делегаций по случаю 80-летия Победы. В параде Победы на Красной площади примут участие военные расчеты из 13 стран, в том числе Белоруссии, Китая и КНДР. Ожидается участие в параде представителей министерств обороны 34 государств и ветеранов из ряда стран.