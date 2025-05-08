Москва, 8 мая, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

7 мая в Казахстане прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе него Токаев напомнил, что народ Казахстана внес огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны свыше 1,2 млн казахстанцев, половина из них героически погибла. Свыше 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу заявил, что в Москве ожидают приезда Токаева на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы. Ранее президент заявил, что с большим удовольствием принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву 9 мая и принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в большом Кремлевском дворце состоится прием в честь глав иностранных делегаций по случаю 80-летия Победы.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ряд лидеров уже прибыли в Москву. В частности, 8 мая прилетели президенты Республик Сербской и Белоруссии Милорад Додик и Александр Лукашенко.