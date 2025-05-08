Москва, 8 мая, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Александр Кряжев/РИА Новости

Поздравительные послания глава государства направил лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля и другим.

Президент подчеркнул, что в наших странах свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, мужественно сражавшихся с нацистскими захватчиками и самоотверженно трудившихся в тылу.

«Наш священный долг — бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками», — отметил Путин.

Российский лидер в обращениях к народам Грузии и Молдавии призвал сохранить добрые традиции дружбы и взаимопомощи, не позволить предать забвению общее историческое наследие и посеять рознь между дружественными народами.

Он также передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Владимир Путин заявил, что День Победы в Великой Отечественной войне является триумфом российского и советского народов, выделив особую роль РСФСР. Он сообщил, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад, война коснулась почти каждой семьи, при этом потери РСФСР в войне составили около 70%.

Ранеероссийский лидер отметил, что в России и многих республиках бывшего Советского Союза День Победы — один из наиболее значимых праздников. Разгром фашизма в той войне является их общим достоянием.

Путин также подчеркнул, что жители России должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне. Власти страны должны брать с них пример и честно служить Родине.