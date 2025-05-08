Москва, 8 мая, 2025, 12:40 — ИА Регнум. В Москве подвели итоги федерального просветительского марафона «Знание», посвященного 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба общества.

Пресс-служба общества «Знание»

В 3,5 тысячи лекций во всех регионах страны приняли участие более 120 тысяч молодых людей. Также участниками акции к 80-летию Победы стали жители Индии, Польши, Армении, Алжира, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии и Узбекистана.

Лекторы рассказали им о главных сражениях Великой Отечественной войны и об изобретениях, которые были сделаны советскими учеными для обороноспособности страны и спасения жизней соотечественников. А 9 мая такая лекция состоится в Русском доме Республики Нигер.

Перед молодежью с рассказом о событиях Великой Отечественной войны выступили ветераны, труженики тыла, жители осажденного Сталинграда и блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, дети войны. Также с историей 1941–1945 годов молодежь познакомили главы регионов: Денис Пушилин, Олег Николаев, Алексей Цыденов, Михаил Котюков, Александр Соколов, Виталий Хоценко и многие другие.

Школьники и студенты активно участвовали в викторинах «Знания», посвященных событиям 1941–1945 годов. В Самарской области состоялся квест «Знамя Победы». Команды прошли шесть станций: «Полководцы Великой войны», «Песни Победы», «Медсанбат», «Шифровка», «Военные профессии», «Марш-бросок», «Минное поле».

Пресс-служба общества «Знание»

Также в рамках специальных просветительских форматов марафона «Знание. Первые» ко Дню Победы более 270 авторов-волонтёров написали порядка 1,5 тыс. статей о Героях Советского Союза и на темы, связанные с историческими событиями Великой Отечественной войны и СВО.