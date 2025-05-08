Якутск, 8 мая, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Свыше 11 тысяч жителей Якутии разных возрастов и поколений приняли участие во всероссийской патриотической акции «Вальс Победы» 8 мая. Впервые за 11-летнюю историю этого масштабного мероприятия более 5,5 тысяч пар в костюмах времен Великой Отечественной войны собрались на проспекте Ленина в Якутске и станцевали вальс.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) «Вальс Победы» в Якутске объединил более 11 тысяч человек

Через танец под любимые всеми песни «Майский вальс», «Синий платочек», «Ах, эти тучи в голубом», «В лесу прифронтовом», «Прощайте, скалистые горы», «Севастопольский вальс» школьники, студенты, участники танцевальных коллективов, сотрудники учреждений культуры и другие горожане почтили память героев Великой Отечественной войны.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что это было впечатляющее и прекрасное зрелище.

«Под звуки военных мелодий ожила история. В каждом шаге, каждом движении пар я видел и чувствовал благодарность поколению победителей, чувство гордости за Родину, единение сердец в честь тех, кто отстоял свободу и будущее страны. Вальс Победы объединил тысячи якутян, показав, что память о Великой Отечественной войне живёт и будет жить в наших сердцах», — прокомментировал он происходящее на столичном проспекте Ленина, который на весь день 8 мая стал пешеходной зоной.

Акция «Вальс Победы» стала символом единства и несокрушимого духа народа, преемственности памяти и уважения к подвигу героев, которые ковали победу в Великой Отечественной на фронте и в тылу.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Акция «Вальс Победы» в Якутске стала массовым мероприятием

Как сообщало ИА Регнум, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в России и Годом защитника Родины в Якутии. В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины встали 65 тысяч якутских воинов.

Также в преддверии Дня Победы в Якутске открыли мурал. Он посвящён участнику Великой Отечественной войны Феодосию Донскому, оставившем в 1945 году на стене Рейхстага свой автограф: «Мы были из Якутии…». Торжественное открытие этой монументальной живописи состоялось на фасаде дома №1 в 202-м микрорайоне якутской столицы, рядом с мемориальным комплексом «Солдат Туймаады».