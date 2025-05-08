Москва, 8 мая, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Форсированное принятие на вооружение США новейшей термоядерной бомбы B61-13 может свидетельствовать о готовности Вашингтона к конфликту с неядерным государством. Такое мнение высказал в разговоре с ИА Регнум военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок. При этом, полагает эксперт, доля подобных боеприпасов в американском арсенале, вероятно, будет незначительной.

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Термоядерная бомба B61 (ещё под другим названием) была разработана в США в 1960-х. За это время она претерпела дюжину модификаций. Создание последнего на сегодня тринадцатого варианта одобрили в конце 2023 года, планировалось, что разработка завершится к весне 2026-го. Однако, как сообщила в начале мая исполняющий обязанности главы Национального агентства по ядерной безопасности США (NNSA) Тереза Роббинс, уже в этом месяце первые образцы B61-13 поступят на вооружение.

«Вероятно, эта бомба может быть использована против какого-либо неядерного государства, в частности, для поражения заглублённых укрытий, которые не могут быть выведены из строя боеприпасами обычного типа, даже самыми мощными проникающими. Есть все основания полагать, что мощность заряда в тротиловом эквиваленте регулируемая и составит от нескольких килотонн до, возможно, 10–15: в принципе, этого вполне достаточно для отдельных задач. Но не думаю, что этот боеприпас может быть применён, скажем так, в масштабной ракетно-ядерной войне», — отметил Ходарёнок.

По мнению собеседника агентства, в процентном отношении в ядерном арсенале Соединённых Штатов такие боеприпасы будут составлять небольшую долю, только для применения в особых случаях.

«А ускорение производства и принятия бомбы на вооружение свидетельствует о том, что военно-политическое руководство США рассматривает потенциальный конфликт с неким неядерным государством как относительно реальный. Такие страны есть, но сейчас прогнозировать, о ком конкретно может идти речь, я считаю не вполне оправданным», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в конце прошлого года американский журнал Newsweek смоделировал последствия ядерного удара Соединённых Штатов по Москве, Пхеньяну и Пекину. Расчёт был сделан для применения В83 — крупнейшей в арсенале армии США свободнопадающей термоядерной авиабомбы с зарядом переменной мощности. По прогнозам специалистов, такая атака по Москве приведёт к гибели 1,4 млн человек, 3,7 млн пострадают. В Пхеньяне, согласно модели, погибнут 1,3 млн жителей, ещё 1,1 млн получат ранения. А в Пекине жертвами ядерного удара станут 1,5 млн человек, и более 3 млн будут в числе пострадавших.

Хотя президент США Дональд Трамп напрямую не анонсировал планов по военному конфликту с кем-либо, в начале мая он запросил у американского конгресса увеличение оборонного бюджета на 13%, до $1,01 трлн в 2026 году. В числе причин, по которым хозяин Белого дома намерен поднять расходы, — повышение зарплат военнослужащим и усиление мер по обеспечению пограничной безопасности.