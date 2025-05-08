Москва, 8 мая, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Внешнеполитическая связка России и Китая выступает стабилизирующим фактором на современной международной арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве.

Михаил Метцель/ТАСС

«В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределенности российско-китайская внешнеполитическая связка — это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене», — отметил российский лидер.

Путин также добавил, что Москва и Пекин совместными усилиями отстаивают формирование более справедливого мирового порядка, основанного на международном праве и центральной роли ООН в мировых делах

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Путин и Си Цзиньпин начали приговоры в Кремле с участием делегаций. Перед началом состоялась официальная церемония встречи президентом РФ своего китайского коллеги. Пожав друг другу руки, лидеры в присутствии делегаций выслушали государственные гимны своих стран.

В числе тем, которые планировалось обсудить на переговорах в узком кругу, назывались сотрудничество в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и «Группы 20», взаимодействие в энергетической сфере, а также рост двустороннего товарооборота.