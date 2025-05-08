Анкара, 8 мая, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на 8 мая рейсы из курортов Анталья, Даламан и Бодрум в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости».

Михаил Голенков/РИА Новости

«Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву. Туроператоры сейчас висят на телефоне и пытаются разрешить ситуацию», — цитирует агентство слова источника.

По его данным, такое решение было связано с задержками и отменами авиарейсов в аэропортах России.

Как передавало ИА Регнум, самолет турецкого лоукостера Ajet VF291, вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург, развернулся на полпути и вернулся обратно в Турцию. Решение вернуть самолет было принято якобы из-за закрытия воздушного пространства над Пулково. Но в тот момент сообщения об этом от Росавиации не поступало, и рейсы в Пулково выполнялись.

Вечером 6 мая и ночью 7 мая временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также в воздушных гаванях ряда городов, включая Нижний Новгород, Сочи, Калугу, Тамбов и Ярославль.

По данным Росавиации на 23:45 мск 7 мая, 165 из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6–7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, прилетели в аэропорты первоначального назначения. В ведомстве отметили, что вместе с Минтрансом продолжают держать на особом контроле работу гражданской авиации в условиях ограничений.

В ассоциации туроператоров России (АТОР) проинформировали о том, что ограничения в работе российских аэропортов из-за угрозы атаки БПЛА повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов. Они затронули не менее 60 тыс. пассажиров.