Вашингтон, 8 мая, 2025, 12:39 — ИА Регнум. На границе Индии и Пакистана прошёл воздушный бой с участием 125 истребителей, сообщил 8 мая телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник в службе безопасности Пакистана.

Anjum Naveed/AP/TASS

По этим данным, в ходе боя, одного из крупнейших и самых продолжительных в новейшей истории авиации, было сбито пять индийских самолётов.

Источник подчеркнул, что ни одна из сторон во время боя, который длился более часа, не покидала своего воздушного пространства, а ракетные удары наносились на расстоянии до 160 км.

Собеседник телеканала напомнил, что в 2019 году индийский самолёт был сбит пакистанскими силами, пилот попал в плен, и его допросы показывали по телевидению. Источник отметил, что обе стороны хотели избежать подобного «унижения».

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

24 апреля власти Индии впервые с момента подписания соглашения 1960 года с Пакистаном перекрыли течение реки Инд в эту страну. Пакистанские власти ранее заявляли, что расценят перекрытие течения реки в качестве акта войны. В ответ они закрыли воздушное пространство для Индии. На границе двух стран произошло несколько перестрелок, также сообщалось о взаимных ракетных ударах.

МИД РФ призвал Индию и Пакистан к сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации в регионе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила надежду, что разногласия между Нью-Дели и Исламабадом будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Савин в своей статье ранее отмечал: Индия значительно сильнее Пакистана в экономическом и военном плане, но Пакистан обладает ядерным оружием, и неслучайно западные эксперты ранее определяли Кашмир как потенциальный очаг региональной войны.