Москва, 8 мая, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей, но это не предел. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

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Российский лидер отметил, что правительства двух стран эффективно работают. Москва и Пекин предпринимают меры системного характера, чтобы финансовая и техническая независимость взаимодействия государств повышалась.

Он уточнил, что показатели взаимного товарооборота достигли 244,9 млрд долларов.

«Это далеко не предел, и каждодневная работа по сохранению положительной торговой динамики и реализации масштабных совместных проектов продолжается», — подчеркнул Путин.

По его словам, локомотив российско-китайских связей — энергетика. В 2024 году Россия, лидирующая по экспорту нефти в Китай, заняла первое место и по поставкам трубопроводного газа. По отгрузке Китаю угля РФ стала второй, по экспорту сжиженного природного газа — третьей, добавил президент.

Новые совместные инициативы в сфере энергетики уже «на подходе». Так, в 2027 году ожидается запуск дальневосточного газового маршрута, который поставит Китаю до 10 млрд кубических метров в год. В Китае идет строительство атомных электростанций российского дизайна, также сообщил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом, который продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Китайский лидер отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.