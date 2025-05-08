Москва, 8 мая, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик прибыл в Москву для участия в праздновании юбилея 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Nedim Grabovica/Global Look Press Милорад Додик

Ожидается, что он примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

Глава евродипломатии Кая Каллас 14 апреля пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Она также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади и представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в ЕС.

В свою очередь Додик заявил, что ему не страшны европейские санкции из-за поездки в Москву на парад Победы, так как во время поездки в Россию он встретится с «одним из важнейших мировых лидеров». Глава республики назвал большой честью приглашение от президента России Владимира Путина на празднование 80-летия Победы. По его словам, чтить даты, связанные с борьбой с фашистами, очень важно ради будущего континента.

6 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в большом Кремлевском дворце состоится прием в честь глав иностранных делегаций по случаю 80-летия Победы.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ряд лидеров уже прибыли в Москву. В частности, Путин провёл переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидеры подписали договор о стратегическом партнёрстве двух стран.