Вашингтон, 8 мая, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Главную роль в победе во Второй мировой войне сыграли именно Соединенные Штаты. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press

«У России большой день завтра. Они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — отметил политик.

По словам Трампа, именно американские солдаты стали «доминирующей силой» в ходе Второй мировой войны.

США вступили во Вторую мировую войну в декабре 1941 года после атаки Японии на американскую военную базу Перл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. На тот момент СССР воевал с фашистами уже около полугода. В течение дальнейших нескольких лет американцы воевали преимущественно в Тихом океане против Японии, силами своего флота и авиации. Вашингтон активно поставлял СССР оружие и технику в рамках ленд-лиза, однако полноценный второй фронт против Германии американцы открыли лишь в 1944 году, высадившись в Нормандии.

Силы американцев, несомненно, помогли советским бойцам одержать победу, однако вклад США, а тем более их потери в ходе этой войны несопоставимы с СССР. Сам Трамп заявил о потерях США около 250 тыс. человек, в то время как Советский Союз потерял на этой войне десятки миллионов военнослужащих и гражданского населения. Более того, именно СССР остановил наступление Адольфа Гитлера, а затем освободил всю Восточную Европу, дойдя до самого Берлина. После этого бойцы Красной армии были переброшены на Дальний Восток, где они дополнительно одержали победу и над Японией.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, хотя эта война закончилась 2 сентября 1945 года, когда Красная армия разгромила японскую армию. Тогда он заявил, что США сделали для победы «несравнимо больше», чем любая другая страна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова Трампа опубликовала ряд официальных заявлений бывшего президента США Франклина Рузвельта, где он указывал на главную роль СССР в победе над нацистской Германией и ее союзниками. Тогдашний американский лидер признал, что Красная армия уничтожила больше вражеских сил, чем все остальные страны вместе взятые.