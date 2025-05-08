Москва, 8 мая, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Китайским компаниям будут создавать комфортные условия для работы в России, заявил 8 мая президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

Li Tao/VCG/Visual China Group/ТА

«Со своей стороны намерены и далее создавать комфортные условия для деятельности компаний из Китая в России», — сказал Путин.

Президент отметил, что 8 мая будет подписано обновлённое двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое окажет позитивное влияние на формирование благоприятной деловой среды и придаст импульс хозяйственной кооперации.

Лидеры России и КНР 8 мая провели переговоры с участием делегаций. В состав делегации РФ вошли, в частности, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Александр Новак и Татьяна Голикова, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Росатома Алексей Лихачёв, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Путин в начале переговоров отметил, что отношения двух стран носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Россия и КНР демонстрируют уверенную, стабильную и устойчивую динамику двусторонних отношений в новую эпоху.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву. Его визит продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Китайский лидер отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в рамках предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина запланировано длительное общение в разных форматах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. Запланировано подписание ряда соглашений.