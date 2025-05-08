Москва, 8 мая, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов в беседе с журналистами не уточнил, в какой форме ― гражданской или военной ― он будет принимать парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов

От прямого ответа на этот вопрос представителей СМИ он уклонился.

«Увидите», — заявил глава Минобороны.

Белоусов в этом году впервые примет парад Победы на Красной площади в Москве.

Как передавало ИА Регнум, парад Победы начнется в 10:00 мск 9 мая на Красной площади. В нем примут участие военные расчеты из 13 стран, в том числе Белоруссии и КНДР. Ожидается участие в параде представителей министерств обороны 34 государств.

Президент России Владимир Путин на встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином отметил, что парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии КНР будет самым большим по численности среди иностранных.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 6 мая сообщил, что на парад Победы в Москве прибудут 29 зарубежных лидеров. На следующий день он уточнил, что президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит изменили решение и не посетят торжества.

Также на параде будут присутствовать ветераны из зарубежных стран, в том числе из США и Израиля. На мероприятие пригласили и американского посла в России Линн Трейси.