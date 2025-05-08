Москва, 8 мая, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Алмазодобывающая компания «Алроса» представила добытый ею самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пресс-служба «Алроса»

Алмаз янтарного цвета добыли в Якутии, он весит 468,30 карата, его размер — 56×54×22 мм.

«На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы», ― отметил генеральный директор компании Павел Маринычев.

Он добавил, что было принято решение присвоить кристаллу имя в честь столь знакового для России события.

Как передавало ИА Регнум, в конце лета прошлого года на арктическом россыпном месторождении Эбелях на территории Анабарского района в Якутии добыли рекордный по размеру алмаз весом более 260 каратов (1 карат равен 0,2 грамма). Драгоценный камень за свои уникальные форму, качество и редкий медово-золотистый цвет, напоминающий о солнечных лучах, получил название «Рассвет».

Работу над огранкой вели 15 лучших специалистов ювелирного дела. После обработки бриллиант стал весить около 100 каратов и получил другое название — «Новое Солнце». Точную цену камня назвать невозможно из-за его уникальности. Специалисты предполагают, что потенциально стоимость бриллианта может достигнуть 40-50 млн долларов и даже выше.

3 мая глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что бриллиант «Новое Солнце» редкого фантазийного цвета Vivid Yellow планирует продать на аукционе компания «Алроса». Возможная дата проведения аукциона, как и стартовая цена бриллианта, не называется.

В Минприроды сообщили, что на российских месторождениях находится до 45% всех запасов алмазов в мире, при этом более 80% запасов РФ содержатся на Дальнем Востоке. В ведомстве уточнили, что всего на территории страны 81 месторождение алмазов с общими запасами 982,4 млн каратов. Также в России есть еще 39 техногенных (образованных из отвалов добычи полезных ископаемых) месторождений с запасами алмазов еще 25,8 тыс. каратов.