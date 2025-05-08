Нью-Дели, 8 мая, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Нью-Дели не желает обострения конфликта с Пакистаном, но жестко ответит в случае военного нападения на Индию. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на открытии заседания индийско-иранской совместной комиссии.

Christophe Gateau/AP/TASS Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

По его словам, обострение ситуации в отношениях с Пакистаном не входит в намерения индийской стороны. Что касается ракетных ударов по объектам террористов, они были целенаправленным и взвешенным ответом Индии на теракт в Пахалгаме.

«Однако если на нас будет совершено военное нападение, не должно быть никаких сомнений в том, что на это будет дан очень, очень жесткий ответ», — подчеркнул Джайшанкар, которого процитировало издание Al Arabia.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между Индией и Пакистаном обострился после нападения террористической группировки на туристов в районе города Пахалгама на союзной территории Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли по меньшей мере 26 человек: 25 индийцев и один гражданин Непала.

В ответ Индия 24 апреля перекрыла поток реки Инд в Пакистан и выслала военных атташе Пакистана. Пакистанские власти приостановили действие двусторонних соглашений с Нью-Дели, закрыли для Индии воздушное пространство и заявили, что любая попытка остановить или отвести поток воды будет рассматриваться как акт войны.

6 мая в рамках операции «Синдур» Вооруженные силы Индии нанесли удары по «террористической инфраструктуре» — девяти объектам в Пакистане и на территории Джамму и Кашмир. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф осудил атаку Индии и заявил, что удары были намеренно нанесены по гражданским лицам. На следующий день Пакистан нанес ответный удар по Индии.

В армии Индии заявили, что ночью 8 мая в индийской союзной территории Джамму и Кашмир Пакистан начал неспровоцированный обстрел. Отмечается, что сухопутные силы Индии ответили пропорционально на атаку Пакистана.