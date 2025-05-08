Москва, 8 мая, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Делегация, сопровождающая председателя КНР Си Цзиньпина в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, принесла в Кремль большой граммофон из темного дерева и другие сувениры.

Кадр из видео

Принесенный китайскими гостями граммофон выполнен из темного дерева с декоративными золотыми вставками. Также он украшен лаковой миниатюрой в восточном стиле, на которой изображена птичка, сидящая на ветви цветущей сакуры.

Помимо граммофона члены делегации внесли в Большой Кремлевский дворец резной туалетный столик из темного дерева, а также ряд других сувениров, которые бережно упакованы в коробки.

В настоящее время лидеры двух стран проводят переговоры с участием делегаций. Планируется обсудить целый ряд международных вопросов, среди которых сотрудничество в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и «Группы 20», взаимодействие в энергетической сфере, а также рост двустороннего товарооборота.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву. Его визит продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Китайский лидер отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.