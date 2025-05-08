Москва, 8 мая, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Россия занимает второе место среди стран «Большой двадцатки» (G20) по дешевизне бензина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно данным, среди государств с крупнейшими экономиками в мире наиболее низкая цена за литр бензина фиксируется в Саудовской Аравии. Она составляет около 50,5 рубля. Соответственно, Россия занимает второе место по данному показателю с ценой чуть менее 60 рублей. Следом идет Индонезия — 64,4 рубля.

В США, Бразилии и Аргентине цена за литр бензина находится в промежутке от 70 до 90 рублей. Еще семь государств расположились в промежутке от 90 до 100 рублей, среди них Китай, Канада, Австралия, Южная Корея, Япония, Индия и Турция. ЮАР и Мексика немного превысили рубеж в 100 рублей, у них цена составляет около ₽101 за литр.

Антилидерами данного рейтинга стали европейские государства, в частности Великобритания (₽156,5), Германия (₽159,7), Италия (₽164,6) и Франция (₽165,4).

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что по итогам 2025 года цены на топливо в России вырастут не выше уровня инфляции. По словам Новака, отечественный топливный рынок в полной мере обеспечен как бензином, так и дизельным топливом, а правительство внимательно следит за тем, чтобы цены на них не росли выше уровня инфляции.