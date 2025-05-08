Москва, 8 мая, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в Кремле с участием делегаций. Планируется обсудить целый ряд международных вопросов.

Алексей Никольский/РИА Новости

В их числе ― сотрудничество в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и «Группы 20», взаимодействие в энергетической сфере, а также рост двустороннего товарооборота.

В состав российской делегации вошли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Александр Новак и Татьяна Голикова, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев. Также на переговорах присутствуют министр культуры Ольга Любимова, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава «Роснефти» Игорь Сечин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Перед началом переговоров в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президентом РФ своего китайского коллеги. Пожав друг другу руки, лидеры в присутствии делегаций выслушали государственные гимны своих стран.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву. Его визит продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Китайский лидер отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что в рамках предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина запланировано длительное общение в разных форматах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. Запланировано подписание ряда соглашений.