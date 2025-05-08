Москва, 8 мая, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал своим дорогим другом президента России Владимира Путина, приветствуя его на встрече в Кремле.

Александр Казаков/ТАСС

«Мой дорогой друг! Дорогие российские министры! Я очень рад по приглашению моего друга президента Путина вновь посетить Россию с визитом и принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне», — привела слова Си Цзиньпина пресс-служба Кремля.

Китайский лидер отметил, что под руководством своих лидеров два государства укрепляют взаимное политическое доверие, уплотняют практическое сотрудничество и наращивают культурно-гуманитарные обмены и межрегиональные связи. Россия и КНР, добавил он, демонстрируют более уверенную, стабильную и устойчивую динамику двусторонних отношений в новую эпоху.

Ранее Путин, приветствуя Си Цзиньпина, назвал его дорогим другом и заявил, что рад новой встрече. Российский лидер отметил, что отношения двух стран носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер.

В рамках переговоров Путина и Си Цзиньпина запланировано длительное общение в разных форматах.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом, который продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Китайский лидер отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.