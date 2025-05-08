Москва, 8 мая, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Парадный расчет из КНР на параде Победы 9 мая в Москве будет самым большим среди иностранных, отметил президент России Владимир Путин на встрече с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Завтра на Красной площади в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Насколько мне известно, это самый большой по численности из иностранных воинских контингентов», — процитировала Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул непреходящее значение победы над фашизмом, которая была достигнута ценой огромных жертв. Он добавил, что Россия и Китай вместе стоят на страже исторической правды, защищают память о событиях военных лет и противодействуют современным проявлениям неонацизма и милитаризма.

Как сообщало ИА Регнум, в параде Победы на Красной площади примут участие военные расчеты из 13 стран, в том числе Белоруссии и КНДР. Ожидается участие в параде представителей министерств обороны 34 государств и ветеранов из ряда стран, в том числе Израиля и США. Парад Победы начнется в 10:00 мск 9 мая.

Участие в параде Победы в Москве примут лидеры около 30 государств, в частности, Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инаусиу Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин подписал в июле 2023 года. Глава государства призвал не только ярко и торжественно провести праздничные мероприятия, но и наполнить их глубоким содержанием.