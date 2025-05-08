Москва, 8 мая, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Станислав Красильников/РИА Новости

«80 лет назад китайские и российские народы ценой тяжелых потерь одержали Великую Победу, внесли неизгладимый исторический вклад в дело мира во всем мире и в прогресс человечества», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай вместе с Россией будет защищать правду об истории Второй мировой войны, особенно на фоне современных негативных тенденций в данной сфере.

«История и реальность убедительно доказывают, что поступательное развитие и углубление китайско-российских отношений являются императивом для продолжения многовековой дружбы двух народов и обязательным выбором для достижения новых успехов в процветании и возрождении наших стран», — добавил председатель КНР.

По словам Си Цзиньпина, развитие двусторонних отношений отвечает зову времени к отстаиванию международной справедливости и продвижению реформирования системы глобального управления.

Как передавало ИА Регнум, Путин, в свою очередь, поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Путин приурочит свой визит в Китай к торжественным мероприятиям в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.