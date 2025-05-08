Москва, 8 мая, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что будет рад посетить Китай с визитом на празднование юбилея Победы над милитаристской Японией. Переговоры проходят 8 мая в Кремле.

Алексей Никольский/РИА Новости

Российский лидер поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Также глава государства выразил намерение обменяться со своим китайским коллегой мнениями по всему комплексу отношений.

«Правительства России и Китая работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей», ― отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента РФ Юрий Ушаков 6 мая сообщил, что Путин посетит Китай с визитом в конце августа — начале сентября. Он отметил, что совместное участие лидеров двух стран в юбилейных праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 Мая, а также Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, уже становится доброй традицией.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщал, что глава государства приурочит свой визит в Китай к торжественным мероприятиям в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.

2 сентября 1945 года в Токио Япония подписала Акт о капитуляции перед державами союзников (СССР, США, Великобритания, Китай). От СССР акт подписал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Это событие завершило Вторую мировую войну.

Президент России в июне 2023 года подписал закон о переименовании дня воинской славы 3 сентября. Вместо «Дня окончания Второй мировой войны» теперь он называется «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».