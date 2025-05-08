Москва, 8 мая, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Российско-китайские отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество — это основанный на стратегическом взаимодействии выбор России и КНР», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву. Его визит продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Китайский лидер отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее также сообщил, что в рамках предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина запланировано длительное общение в разных форматах.