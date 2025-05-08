Москва, 8 мая, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Венесуэла стремится стать полноправным участником объединения БРИКС. Об этом заявил глава МИД республики Иван Хиль Пинто, который в настоящее время находится в Москве.

Михаил Метцельпресс-служба през/ТАСС

«Да», — ответ он на вопрос ТАСС, стремится ли Венесуэла стать частью БРИКС.

Дипломат также уточнил, что Боливарианская Республика готова работать со всеми странами — членами объединения.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву. Глава государства прибыл в Россию для участия в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе своего визита Мадуро также встретится с российскими официальными лицами и другими международными лидерами.

В тот же день президент России Владимир Путин и Мадуро провели переговоры в Кремле, по итогам которых лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Данный документ нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего взаимодействия на доверительной и равноправной основе в ключевых сферах.

В октябре 2024 года Путин также провел встречу с Мадуро в Казани, где проходил саммит БРИКС. Российский лидер тогда подчеркнул, что РФ поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе объединения. Более того, глава государства назвал Венесуэлу одним из давних надёжных партнёров РФ в Латинской Америке и в мире в целом.