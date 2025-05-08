Москва, 8 мая, 2025, 10:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и заявил, что рад новой встрече. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, другие китайские друзья, мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече и искренне ценю возможность личного прямого общения с вами», — сказал Путин.

Он выразил признательность китайскому коллеге за решение приехать в Москву на празднование 80-летнего юбилея Великой Победы. Путин напомнил, что Си Цзиньпин присутствовал в Москве и в прошлую юбилейную дату, в 2015 году.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в рамках переговоров Путина и Си Цзиньпина запланировано длительное общение в разных форматах, в том числе и один на один. Он добавил, что ожидаются беседы в узком составе, переговоры между двумя делегациями и отдельное чаепитие лидеров.

Как сообщало ИА Регнум, Си Цзиньпин прибыл в Москву 7 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его визит продлится до 10 мая.

Лидер Китая отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.