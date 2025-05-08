Москва, 8 мая, 2025, 10:18 — ИА Регнум. В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в РФ с официальным визитом.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Планируется, что сначала встреча пройдет в узком составе, затем с участием делегаций. Также предполагается, что лидеры двух стран пообщаются один на один. Кроме того, главы государств примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.

По итогам стороны подпишут ряд совместных документов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву. Его визит продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Китайский лидер отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что в рамках предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина запланировано длительное общение в разных форматах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. Запланировано подписание ряда соглашений.

По словам дипломата, встреча двух лидеров направит важный сигнал международному сообществу об общих подходах России и Китая к защите послевоенного мироустройства. Захарова также уточнила, что именно РФ и КНР являются ключевыми гарантами современной системы международных отношений.