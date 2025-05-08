Харьков, Украина, 8 мая, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Британский подданный Кристофер Гаррет, который воевал на стороне Киева и был заочно осужден в ДНР, погиб в Харьковской области Украины. Об этом сообщила газета Telegraph.

Социальные сети Кристофер Гаррет

Отмечается, что Гаррет находился на Украине «для помощи в разминировании» и обезвреживал неразорвавшиеся боеприпасы. Он и его спутники получили тяжелые ранения «в результате инцидента», после чего британец и еще один наемник скончались.

«Сорокалетний Крис Гаррет погиб недалеко от города Изюма», — говорится в статье.

Подробности произошедшего устанавливаются, гибель иностранца расследуют украинские власти, указано в материале.

В марте Генпрокуратура России информировала о вынесении заочного приговора Гаррету. Верховный суд ДНР назначил ему наказание в виде 14,5 года колонии строгого режима за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Было установлено, что британец прибыл на Украину в период с января 2015-го по декабрь 2017 года и добровольно вступил в националистическое формирование «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) для участия в боях на стороне Киева.

В конце 2017 года Гаррет вернулся на родину, но в феврале 2022 года снова приехал на Украину, где вступил в Интернациональный легион. За участие в боевых действиях против России он получил более 3,5 млн рублей.

В начале марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в ВСУ против России воюют более 3,3 тыс. наемников. Президент России Владимир Путин отмечал, что иностранные военные не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.