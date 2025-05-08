Исламабад, 8 мая, 2025, 10:09 — ИА Регнум. В административном центре пакистанской провинции Пенджаб городе Лахор 8 мая прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил телеканал Samaa TV со ссылкой на представителей местной полиции.

Faisal Bashir/Global Look Press

«В четверг утром на шоссе Уолтон в Лахоре была слышна серия громких взрывов», ― говорится в материале.

Уточняется, что они раздались в городских районах Гопал-Нагар и Насирабад недалеко от аэропорта Уолтон. Люди в панике выбегали из своих домов и сообщали, что видели клубы дыма.

Источники в полиции заявили, что недалеко от аэропорта Уолтон был сбит индийский беспилотник размерами от 1,5 до 1,8 м. Управляемый с территории Индии дрон был заглушен с помощью системы радиоэлектронной борьбы. БПЛА, как отмечается, применяли для «слежки за чувствительными местами».

По словам горожан, два взрыва также раздались в центральном районе Аскари 5. Кроме того, над зданием военно-морского колледжа поднимался дым.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля обострился конфликт между Индией и Пакистаном после нападения террористической группировки на туристов в Джамму и Кашмире. В результате теракта погибли не менее 27 человек. Злоумышленникам удалось скрыться. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого Нью-Дели перекрыл течение Инда в Пакистан. В свою очередь Исламабад решил закрыть воздушное пространство для Индии.

6 мая в рамках операции «Синдур» Вооружённые силы Индии нанесли удары по объектам на территории Пакистана. Целью атаки были девять объектов в Пакистане и в Джамму и Кашмире. Министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф осудил атаку Индии и заявил, что удары были намеренно нанесены по гражданским лицам. 7 мая Пакистан нанёс ответный удар по Индии.

В ВС Индии заявили, что ночью 8 мая в индийской союзной территории Джамму и Кашмир Пакистан начал неспровоцированный обстрел. Отмечается, что сухопутные силы Индии ответили пропорционально на атаку Пакистана.