Москва, 8 мая, 2025, 10:04 — ИА Регнум. Самое дорогое в России мороженое продают в Мурманской области, на Чукотке и Сахалине. Наиболее доступно оно по цене в Мордовии, Чечне и Ингушетии, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата за март.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В Мурманской области порция сливочного мороженого весом в 70 граммов стоит 109,3 рубля, на Чукотке — 100,4 рубля, на Сахалине — 89,4 рубля. На Камчатке и в Адыгее лакомство обойдется покупателям в 85,5 рубля и 79,8 рубля соответственно.

Вместе с тем в Ингушении за порцию мороженого возьмут всего 25,2 рубля, в Чечне — 33,9 рубля, в Мордовии — 41,8 рубля. В Волгоградской и Саратовской областях цена составляет 42 и 43 рубля за порцию.

В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе порция сливочного мороженого стоит в среднем 74,7 рубля, 70,1 рубля и 64 рубля соответственно. Эти города заняли в списке 10-е, 16-е и 31-е место.

В среднем по стране мороженое стоило в марте 60,3 рубля. Более свежие данные пока не опубликованы.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году российским семьям потребовалось около 74 тыс. рублей в месяц, чтобы оплатить все необходимые ежедневные расходы. Минимальные потребности семей с детьми, по данным Росстата, составили 99,9 тыс. рублей, а без детей — 64,2 тысячи. При этом многодетным семьям потребовалось в месяц 114,2 тыс. рублей, а семьям с детьми-инвалидами — 101,2 тысячи.