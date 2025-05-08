Амстердам, 8 мая, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Нидерланды готовятся к возможной войне с Россией. Об этом заявил директор нидерландского военного разведывательного агентства MIVD вице-адмирал Питер Ризник.

IMAGO/Juliane Sonntag/Global Look Press

Вице-адмирал выразил серьезные опасения относительно продолжающегося наращивания военной мощи России. По его словам, это может указывать на подготовку к потенциальному будущему конфликту. В этой связи Ризник призвал мировое сообщество быть внимательным в течение следующего года.

Он допустил военное столкновение с Россией, если темпы военного производства РФ останутся на прежнем уровне.

«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдет», — процитировала газета Politico главу разведывательного агентства.

По его мнению, после окончания конфликта на Украине Россия сможет быстро перевооружиться и якобы начать готовиться к новым боевым действиям.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 6 мая заявил, что Европейский союз и НАТО готовят Запад к прямому военному конфликту с Россией. Агрессивные антироссийские шаги при этом обосновываются русофобскими измышлениями, подчеркнул он. Шойгу добавил, что подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают делать «крикливые заявления» о необходимости нанесения стратегического поражения России.

Газета The Daily Telegraph 5 мая сообщила, что по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Соединенном Королевстве обновят план действий в случае войны, которым страна руководствовалась с 2005 года. Уточняется, что «план национальной защиты» включает несколько сценариев начала гипотетического конфликта, в том числе различные варианты развития событий с применением против Британии как обычных, так и ядерных вооружений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пока британские элиты думают, как нанести России поражение, страна идет вперед.

В апреле директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что лидеры ряда европейских стран продвигают идею о якобы неизбежной войне с Россией. Они активно внушают своему населению, что в ближайшие пять лет Россия нападет на какую-либо из стран НАТО.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не угрожает странам Запада. Слова о том, что после Украины Россия якобы нападет на Европу, глава государства назвал чушью и бредом, отметив, что целью таких заявлений является оправдание роста военных расходов.