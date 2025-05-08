Москва, 8 мая, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Женщина, которая подожгла обидчика своего мужа из-за жалоб на незаконную рыбалку, а потом попыталась спасти, получила законный приговор — 17 лет и 1 месяц лишения свободы. К такому выводу пришел Верховный суд России, говорится в обзоре судебной практики, опубликованном на сайте судебного органа.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Конфликт, который привел к убийству гражданина Л., произошел в Бурятии. Мужчина сообщил в полицию, что его знакомый, муж осужденной С., незаконно ловил рыбу. В результате того оштрафовали за браконьерство, из-за чего пострадал семейный бюджет.

Женщина, ее муж и еще один мужчина пришли к Л. домой и устроили словесную перепалку. Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина упал на пол. С. схватила бутылку с бензином, облила оппонента горючим и бросила в него горящую спичку.

Когда мужчину охватило пламя, она «одумалась и пожалела, что так сделала», после чего позвонила в экстренные службы. Потерпевший получил ожоги 90% поверхности тела и умер в больнице. Перед этим он успел дать показания на С., ее мужа и их спутника.

Верховный суд Бурятии вынес женщине приговор за убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом, в связи с выполнением потерпевшим общественного долга и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Так как ранее С. уже судили, ей назначили суровое наказание.

Женщина обжаловала приговор, настаивая на его смягчении за то, что помогала тушить мужчину. Она утверждала, что не хотела убивать обидчика мужа.

Тем не менее Верховный суд решил, что вызов скорой помощи и пожарных не исключает умысла на убийство, а попытки женщины как-то помочь — смягчающие обстоятельства, уже учтенные нижестоящими инстанциями.

Ранее Верховный суд разъяснил, что россияне при самообороне могут применить нож, если нападавших много, а опасность грозит в том числе детям. Поводом для разъяснения стало дело жителя Твери. На организованном им семейном празднике один из гостей повздорил с соседкой, которая позвонила и пожаловалась своему сыну, а тот приехал пьяный в сопровождении двух друзей. Мужчины вооружились деревянными палками, ворвались на придомовую территорию и напали как на предполагаемого обидчика, так и на хозяина дома, у которого на руках была маленькая дочь. Хозяин дома ударил нападавших ножом, в результате чего все трое скончались. В отношении него возбудили дело по статье об убийстве, но суд счел действия мужчины самообороной и оправдал его. Потерпевшая сторона обратилась с жалобой в Верховный суд, однако иск удовлетворен не был. Судья посчитал правильным решение первой инстанции.