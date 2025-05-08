Симферополь, 8 мая, 2025, 09:27 — ИА Регнум. Киевский режим пытается навязать России неприемлемую формулу урегулирования конфликта. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Владимир Трефилов/РИА Новости Владимир Рогов

Таким образом он прокомментировал слова спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что Украина готова на 30-дневное прекращение огня.

«Нам не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром», ― процитировало «РИА Новости» Рогова.

По его словам, это просто передышка для главы киевского режима Владимира Зеленского, чтобы запастись вооружением и боеприпасами, провести перегруппировку и «наловить» в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на улицах новых несчастных жертв.

Рогов подчеркнул, что России нужен устойчивый мир на понятных условиях, а не очередные попытки обмана, которые Киев называет перемирием.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Келлог заявил, что киевский режим хотел бы заморозить военный конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону. По его словам, Украина готова отвести свои войска на 15 км и ожидает, что США убедят Россию поступить также.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство пока не слышало от Киева каких-либо заявлений, касающихся создания демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 мая заявил, что Соединенные Штаты Америки отказались от плана по 30-дневному перемирию на Украине и сосредоточились на долгосрочном урегулировании конфликта. По его словам, Россия заявила, что перемирие на месяц не соответствует ее стратегическим интересам, поэтому США изменили подход.

В январе агентство Reuters отмечало, что большинство советников президента США Дональда Трампа хотят создать на Украине демилитаризованную зону в рамках плана урегулирования конфликта. По мнению команды американского лидера, буферную зону должны патрулировать военные из европейских стран. Отмечалось, что советники понимают — на урегулирование украинского конфликта могут уйти месяцы.

В 00:00 мск 8 мая началось перемирие, которое было объявлено президентом России Владимиром Путиным из гуманитарных соображений. Оно будет продолжаться до конца 10 мая. При этом Зеленский отказался сделать аналогичный шаг.