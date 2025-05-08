Москва, 8 мая, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Страны Европы, помогающие неонацистскому киевскому режиму, не должны забывать о сокрушительном поражении гитлеровской Германии в 1945 году. Об этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в соцсети X.

Roman Naumov/Global Look Press Дмитрий Медведев

Он подчеркнул, что в Москве рады видеть друзей, которые вместе с Россией отметят 80-ю годовщину Победы над нацизмом.

«Это то, что европейские болонки, помогающие сегодняшним тифозным неонацистским вшам, должны помнить», — добавил Медведев.

В апреле на открытии Международной патриотической акции «Диктант Победы» Медведев заявил, что Россия ведет борьбу с нацизмом на передовой, как и в годы Великой Отечественной войны, но теперь он скрыт под новой маской. Он отметил, что история безжалостно наказывает не усвоивших ее уроки, тех, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем. Россия этого не допустит, подчеркнул зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая на параде Победы в Москве ожидается большое число иностранных гостей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что всем будет оказан максимально радушный прием.

Ожидалось, что на параде Победы будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Ряд глав государств уже прибыли в российскую столицу. Это президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.