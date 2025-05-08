Москва, 8 мая, 2025, 08:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский проявил «раболепие перед подлостью», когда указал на якобы отсутствие у России прав на демонтированный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в беседе с ТАСС.

EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС

«Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИД Чехии», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Липавский предал всех, в том числе своих сограждан.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские дипломаты направили в чешский МИД ноту с просьбой помочь найти памятник маршалу, демонтированный в Праге в апреле 2020 года, и осмотреть его состояние. Липавский заявил, что никаких прав на статую у России нет, так как она была установлена чешскими большевиками как «выражение подобострастия по отношению к Москве». Министр также обвинил Конева в причастности к «порабощению европейских народов», назвав так, по всей видимости, освобождение Европы от нацистов Красной армией.

Памятник Коневу в Праге открыли 9 мая 1980 года, чем отметили заслуги маршала в освобождении Чехословакии от фашистов. Инициатором демонтажа монумента выступил глава столичного района Прага 6 Ондржей Коларж.