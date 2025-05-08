Москва, 8 мая, 2025, 08:42 — ИА Регнум. Самолет турецкого лоукостера Ajet VF291, вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург, развернулся на полпути и вернулся обратно в Турцию. Об этом 8 мая сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Уточняется, что лайнер отправился из аэропорта имени Сабихи Гекчен 7 мая в 21:52 мск и должен был приземлиться в России в 00:45 мск 8 мая.

«Но в небе над Румынией самолет развернули, он вернулся в Стамбул, а пассажиров вывели», ― говорится в публикации.

Людям объяснили, что решение вернуть самолет было принято якобы из-за закрытия воздушного пространства над Пулково. Но в тот момент сообщения об этом от Росавиации не поступало и рейсы в Пулково выполнялись.

Авторы Telegram-канала в качестве возможной причины назвали то, что Пулково больше не принимает перенаправленные рейсы из других городов из-за отсутствия свободных мест на стоянке для воздушных судов.

По данным Росавиации на 23:45 мск 7 мая, из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6–7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов (89%). В ведомстве отметили, что вместе с Минтрансом продолжают держать на особом контроле работу гражданской авиации в условиях ограничений.

Как передавало ИА Регнум, вечером 6 мая и ночью 7 мая временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также в воздушных гаванях ряда городов, включая Нижний Новгород, Сочи, Калугу, Тамбов и Ярославль.

По данным ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения в работе российских аэропортов из-за угрозы атаки БПЛА повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов. Они затронули не менее 60 тыс. пассажиров.

В период 6–7 мая аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял свыше 70 рейсов, следовавших в другие аэропорты, на фоне введенных ограничений. В воздушной гавани организовали мобильную приемную транспортной прокуратуры.

За время действия ограничений в московском аэропорту Внуково, введенных вечером 6 мая, 58 рейсов были направлены на запасные аэродромы, а в воздушной гавани был развернут оперативный штаб по сбойной ситуации.