Париж, 8 мая, 2025, 08:25 — ИА Регнум. Автомобиль врезался в толпу болельщиков во время празднования победы клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) над «Арсеналом» в футбольном матче Лиги чемпионов. Инцидент произошел недалеко от Елисейских полей в Париже, сообщила газета Le Parisien.

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В результате пострадали как минимум три человека. Их госпитализировали, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

«Когда болельщики праздновали победу своей команды над «Арсеналом» на стадионе «Парк де Пренс», черный седан по неясным причинам въехал в толпу, сбив нескольких человек», ― говорится в материале.

После инцидента десятки болельщиков погнались за автомобилем. Машину позднее обнаружили сожженной в нескольких метрах от места наезда. О задержании водителя или людей, находившиеся в автомобиле, не сообщается.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и лондонским «Арсеналом» состоялся 7 мая и завершился со счетом 2:1. После победы парижского клуба его фанаты устроили массовые беспорядки. Болельщики громили и поджигали витрины, забрасывали полицейских камнями, а также использовали пиротехнику. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. Сообщается об аресте 43 человек.

Как передавало ИА Регнум, на севере Франции в апреле 2023 года автомобилист протаранил толпу людей на фестивале воздушных змеев. Инцидент произошёл в Берк-сюр-Мер. Транспортное средство, за рулём которого находился 76-летний мужчина, сбило пешеходов. В результате пострадали 11 человек, четверо из которых были в критическом состоянии. В префектуре уточнили, что водитель потерял контроль над автомобилем после того, как перепутал педали тормоза и газа. Медосвидетельствование не выявило у водителя алкогольного или наркотического опьянения.

2 мая автомобиль въехал в группу людей, стоявших возле трамвайной остановки в центре немецкого Штутгарта. От полученных при наезде травм в больнице скончалась 46-летняя женщина. Еще семеро пострадавших оставались под наблюдением медиков, состояние двоих человек врачи оценивали как тяжёлое. Водителя задержали.