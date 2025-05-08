Тамань, Краснодарский край, 8 мая, 2025, 08:10 — ИА Регнум. Две украинские ракеты сбиты в Темрюкском районе Краснодарского края в районе станицы Тамань. Повреждения получили 17 жилых домов, сообщил глава района Фёдор Бабенков в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«В районе ст. Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ, в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал», — написал Бабенков.

Он уточнил, что ущерб нанесен одному многоквартирному и 16 частным домам: повреждено остекление, незначительно пострадали фасады. Жильцам окажут необходимую помощь.

Киевский режим продолжает направлять беспилотники для атак на Москву и другие российские регионы, а также обстреливать приграничные территории ракетами. Так, утром 7 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с вечера 6 мая над регионом были перехвачены свыше 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета.

Богомаз отметил, что мощнейшую атаку отразили, все цели уничтожили. Он подчеркнул, что Киев предпринял попытку массированного удара в ответ на гуманные действия России — трехдневное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин в честь 80-летия Великой Победы.

Перемирие вступило в силу в 00:00 мск 8 мая, оно будет действовать до 00:00 мск 11 мая. Как заявили в Кремле, российская сторона считает, что Киев должен последовать ее примеру. Если Украина нарушит перемирие, российская армия даст адекватный и эффективный ответ.