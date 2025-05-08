Симферополь, 8 мая, 2025, 07:51 — ИА Регнум. В Крыму за время национализации имущества недружественных России украинских граждан на торгах продали 60 объектов. Бюджет республики пополнился на сумму более 4,8 млрд рублей, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость в Крыму

«Новые хозяева намерены развивать свои приобретённые активы, готовы вкладывать в это средства», — отметил он в беседе с ТАСС.

По его словам, находящиеся за пределами Крыма предыдущие хозяева выжимали из предприятий всё, что могли, не развивая их при этом.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о решении национализировать ряд предприятий, принадлежащих нескольким лицам, финансирующим киевский режим. Объекты изъяли у 13 физических и аффилированных с ними юридических лиц. В перечень национализированного имущества вошли «Завод судовой светотехники «Маяк», «Завод судовой светотехники», предприятия «Плоск», «Тинос», «Эксплуатационная организация «Технотрон», «Центр технической эксплуатации №1», производственный кооператив «Корпус».

В конце октября 2023 года в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма подтвердили, что национализированная квартира семьи главы киевского режима Владимира Зеленского в республике ушла с молотка за 44 млн 356 тыс. рублей. Квартиру общей площадью 119,5 кв. м выставили на торги. Аукцион прошёл в онлайн-формате. По итогам торгов новой хозяйкой квартиры, в которой когда-то бывали Зеленские, стала москвичка.

Власти Крыма намерены продолжить национализацию активов украинских бизнесменов на полуострове. Константинов добавил, что чиновники не позволят врагам России наживаться в Крыму. По словам Константинова, продажа активов украинского бизнеса помогает существенно пополнить доходную часть бюджета региона.