Москва, 8 мая, 2025, 07:53 — ИА Регнум. ФСБ рассекретила архивные документы о ликвидации подпольного епископата греко-католической униатской церкви в Станиславской (ныне Ивано-Франковской) области Украинской ССР в послевоенные годы. Об этом 8 мая сообщило ТАСС.

ФСБ РФ

Согласно материалам, духовенство этого епископата вело антисоветскую пропаганду, сотрудничало с Организацией украинских националистов (ОУН — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ожидало, что страны Запада развяжут войну с СССР.

Из рассекреченных документов следует, что в 1949 году органы госбезопасности арестовали группу униатских священников во главе с бывшим настоятелем монастыря ордена «Васильян» Владимиром Балагуруком, скрывавшимся под видом рабочего. Также были задержаны другие подпольные священники и те, кто им помогал.

«При аресте Балагурака, Бахталовского, Вальницкого и других участников нелегального епископата было обнаружено и изъято большое количество антисоветской националистической литературы, значительная сумма золотой валюты американской, австрийской и русской чеканки, а также большое количество золотых и других ценностей», — говорится в документе.

Балагурук возглавлял подпольную церковную структуру с 1945 года. Он проводил тайные богослужения и собирал письменные присяги на верность Ватикану. Сообщество поддерживало связь с Западом через каналы украинских националистов. Ряд членов епископата в годы оккупации поддерживали нацистов.

Как передавало ИА Регнум, ранее ФСБ обнародовала документ о связях греко-католической церкви с подпольем ОУН в западных областях Украины. Значительная часть священников помогала бандам националистов, в том числе укрывали их главарей. Правоохранители выявили подпольную сеть, за подрывную деятельность арестовали 134 униата, в том числе 80 священников.