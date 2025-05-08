Москва, 8 мая, 2025, 07:25 — ИА Регнум. Длительное общение в разных форматах запланировано в рамках предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Журналист поинтересовался у представителя Кремля о наличии неформальных моментов при встрече Путина и Си Цзиньпина и будет ли подобное в этот раз.

«Традиция будет продолжена. Будут, естественно и беседы в узком составе… Потом будут переговоры между двумя делегациями, а затем у лидеров состоится отдельное чаепитие», — ответил Песков.

Он добавил, что ожидается длительное общение сторон в разном составе, в том числе и один на один.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву. Его визит продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведёт переговоры с Путиным.

Лидер Китая отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. Запланировано подписание ряда соглашений.