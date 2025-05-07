Москва, 7 мая, 2025, 22:17 — ИА Регнум. Силы ПВО отразили атаку ещё двух украинских дронов, летевших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

MOD Russia/Global Look Press

«Силами ПВО Минобороны уничтожены ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он в Telegram.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим продолжает направлять беспилотники для атак на Москву и другие российские регионы. Вечером 6 мая и ночью 7 мая силы ПВО уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве.

Ночью 6 мая мэр столицы Сергей Собянин информировал об уничтожении 19 украинских БПЛА на подлете к городу. Обломки одного из дронов упали на юге Москвы в районе Каширского шоссе, существенных повреждений не было зафиксировано, люди не пострадали, отметил мэр.