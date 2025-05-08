Заринский район, Алтайский край, 8 мая, 2025, 07:19 — ИА Регнум. В селе Сосновка Заринского района Алтайского края при столкновении мопеда и мотоцикла пострадали трое подростков. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

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По информации ведомства, 12-летний водитель мопеда Racer-G5 с восьмилетним пассажиром выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл «ИЖ Планета-5». Мотоциклом управлял нетрезвый взрослый водитель. С ним находилась 14-летняя девочка.

Трое подростков получили травмы, их госпитализировали. Водитель мотоцикла также пострадал, но ему не потребовалось ложиться в больницу. Никто из участников аварии не использовал защитные шлемы. Мотоцикл не был зарегистрирован. Правоохранители отправили оба транспортных средства на штрафстоянку.

Как передавало ИА Регнум, в апреле девочка-водитель 15 лет и мальчик 12 лет катались на квадроцикле в Пестречинском районе Татарстана и столкнулись с легковым автомобилем. Девочка получила тяжелые травмы, а ее пассажир погиб на месте.

В октябре 2024 года восемь подростков катались на легковом автомобиле, и машина перевернулась. Многие сбежали с места ДТП, при этом в аварии пострадала девочка. Ее госпитализировали.