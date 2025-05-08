Китай бросил вызов США беспилотным катером «Синий кит»
Sohu: Китай бросил вызов США беспилотным катером «Синий кит»
Чжухай, Китай, 8 мая, 2025, 07:47 — ИА Регнум. Китай бросил вызов США своим новым скоростным подводным беспилотным катером «Синий кит» бросил вызов США. Об этом сообщило китайское издание Sohu.
Беспилотник был спущен на воду 28 апреля в Чжухае. Это событие привлекло внимание всего мира.
«Трансформер в море» сочетает в себе скоростное плавание в надводном положении и подводное погружение. Под водой он может находиться более месяца.
Официально утверждается, что он предназначен для гражданской деятельности — метеорологического обнаружения и топографического картографирования. Но его уникальные характеристики заставляют людей задаться вопросом, насколько велик потенциал «Синего кита» в военной области, особенно с точки зрения мониторинга критически важных водных путей и распределенной боевой ситуационной осведомленности на море.
Длина «Синего кита» составляет 11 метров, водоизмещение — 12 тонн, запас хода — сотни километров. Субмарина может погружаться в воду на глубину в десятки метров для длительного плавания. Она впервые преодолела технические барьеры между надводными и подводными платформами и реализовала двухрежимную и междоменную работу одной лодки. Такую способность «бесшовно переключаться» между поверхностью и водой можно назвать «ниндзя» мира беспилотных лодок, отмечает автор статьи.
«Синий кит» может передавать данные обнаружения и видео в режиме реального времени и оснащен зондирующими ракетами и различными датчиками для адаптации к экстремальным условиям, таким как тайфуны, что делает его универсальным.
Затаившись в Южно-Китайском море или Тайваньском проливе, беспилотник может долго следить за перемещениями кораблей и подводных лодок противника, не раскрывая собственных позиций.
Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС Самуэль Папаро пригрозил Китаю «беспилотным адом» в случае операции против Тайваня, которуя якобы готовит Пекин. Он заявил, что США планируют до 2027 года оснастить армию средствами предотвращения военной операции со стороны Пекина, прежде всего беспилотниками.