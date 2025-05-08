Чжухай, Китай, 8 мая, 2025, 07:47 — ИА Регнум. Китай бросил вызов США своим новым скоростным подводным беспилотным катером «Синий кит» бросил вызов США. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Zgxzw.com Китайский беспилотный катер

Беспилотник был спущен на воду 28 апреля в Чжухае. Это событие привлекло внимание всего мира.

«Трансформер в море» сочетает в себе скоростное плавание в надводном положении и подводное погружение. Под водой он может находиться более месяца.

Официально утверждается, что он предназначен для гражданской деятельности — метеорологического обнаружения и топографического картографирования. Но его уникальные характеристики заставляют людей задаться вопросом, насколько велик потенциал «Синего кита» в военной области, особенно с точки зрения мониторинга критически важных водных путей и распределенной боевой ситуационной осведомленности на море.

Длина «Синего кита» составляет 11 метров, водоизмещение — 12 тонн, запас хода — сотни километров. Субмарина может погружаться в воду на глубину в десятки метров для длительного плавания. Она впервые преодолела технические барьеры между надводными и подводными платформами и реализовала двухрежимную и междоменную работу одной лодки. Такую способность «бесшовно переключаться» между поверхностью и водой можно назвать «ниндзя» мира беспилотных лодок, отмечает автор статьи.

«Синий кит» может передавать данные обнаружения и видео в режиме реального времени и оснащен зондирующими ракетами и различными датчиками для адаптации к экстремальным условиям, таким как тайфуны, что делает его универсальным.

Затаившись в Южно-Китайском море или Тайваньском проливе, беспилотник может долго следить за перемещениями кораблей и подводных лодок противника, не раскрывая собственных позиций.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС Самуэль Папаро пригрозил Китаю «беспилотным адом» в случае операции против Тайваня, которуя якобы готовит Пекин. Он заявил, что США планируют до 2027 года оснастить армию средствами предотвращения военной операции со стороны Пекина, прежде всего беспилотниками.