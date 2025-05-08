Враг не оставляет попыток захвата приграничных районов Курской области. Логистические маршруты противника на тёткинском и глушковском направлениях усеяны уничтоженной техникой и трупами оккупантов, сообщает 8 мая Telegram-канал группировки войск «Север». Уточняется, что за вчерашний день «северянами» отражены семь попыток противника прорвать нашу оборону на этих двух направлениях. Таким известием ознаменован новый, 1169-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум ВС РФ выдавливают ВСУ из Курской области

О полном освобождении Курской области от Вооружённых сил Украины (ВСУ) начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 апреля. Он уточнил, что за всё время боевых действий ВСУ потеряли там свыше 76 тыс. человек.

«Зеленский и Сырский (главком ВСУ. — Прим. ИА Регнум) продолжают уничтожение украинского народа в бессмысленных «мясных штурмах». Геноцид населения бывшей советской республики идет лишь с одной целью — сохранения власти просроченным президентом Украины», — отмечают бойцы ГВ «Север».

В их задачу входит расширение полосы безопасности в Сумской области Украины. Общее продвижение «северян» на сумском направлении составило свыше 2600 метров.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.