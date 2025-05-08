* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 мая, 2025, 07:04 — ИА Регнум. Актёра Артура Смольянинова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отштрафовали за несвоевременную оплату штрафов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артур Смольянинов

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — приводит «РИА Новости» решение Мирового суда Москвы.

Размер нового штрафа и причины привлечения актёра к ответствености не указываются.

Уточняется, что 15 мая в отношении него суд рассмотрит аналогичное административное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам Смольянинова. Основанием для принятия решения стало непредставление актёром налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока.

Осенью 2022 года Смольянинов эмигрировал в Латвию. В России в отношении него возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии. В январе 2023 года он заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ и объявил, что сможет тайно выступить перед украинскими военными. В РФ суд заочно арестовал актёра на два месяца, в январе 2023 года Смольянинова включили в список иноагентов, а в мае 2024 года — в перечень террористов и экстремистов.