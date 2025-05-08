Санкт-Петербург, 8 мая, 2025, 06:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полиция задержала бывшую главу местного штаба участника президентских выборов Бориса Надеждина Дарью Хейкинен (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 7 мая сообщил Telegram-канал «Ротонда».

KlausHausmann Задержание

«Хейкинен задержали утром возле её дома в Петербурге. Её привезли в 42-й отдел полиции по Красносельскому району для составления административного протокола», — уточнили авторы.

Скорее всего, к задержанию привело публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. Девушку доставят в суд, ей грозит наказание в виде ареста до 15 суток.

Как сообщало ИА Регнум, в апреде жительницу Нижнего Тагила Алису Горшенину, участвовавшую в создании клипа группы Pussy Riot с насмешками над погибшими участниками СВО, арестовали на 10 суток. Женщина была привлечена к ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ и нетрадиционных сексуальных отношений.