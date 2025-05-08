Братислава, 8 мая, 2025, 06:41 — ИА Регнум. Латвия, Литва и Эстония запретили пролетать над своими территориями спецборту, на котором премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается прибыть в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщила словацкая газета Pravda.

Прибалтика. Флаги

Посольство Латвии в Австрии подтвердило изданию решение Риги не пропускать самолет. Дипломаты назвали парад Победы на Красной площади «военной пропагандой». Якобы в латвийском обществе сложился полный консенсус по этому вопросу.

«Участие в пропагандистском мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза <…> В связи с этими обстоятельствами Латвия не может предоставить дипломатические пролеты для рейсов, которые позволили бы принять участие в мероприятии 9 мая», — говорится в ответе посольства, опубликованном 7 мая.

По информации газеты из дипломатических источников, аналогичные решения приняли власти Литвы и Эстонии. Но это не помешает Фицо прилететь в Москву, его самолет согласилась пропустить Варшава, о чем изданию сообщили в посольстве Польши в Словакии.

Как передавало ИА Регнум, Литва и Латвия также не пропустили самолет президента Сербии Александра Вучича, когда он отправился в Россию для празднования Дня Победы. Спецборт на пути в Москву сделал вынужденную посадку в Баку. Глава государства прибыл в российскую столицу 7 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения на авиасообщение с Россией, введенные прибалтийскими государствами для европейских лидеров, являются продолжением их абсурдной и русофобской политики. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал позорным поступок прибалтийских стран.